 

В Беларуси появился новый кроссовер Geely FY11

26.04.2020, 13:29, Новости дня

На белорусском заводе Geely FY11 обнаружили новый купеобразный кроссовер Geely FY11.

Вместе с тем уже к концу текущего года приобрести китайский паркетник станет возможным не только на белорусском, но и на российском рынке. Однако к настоящему времени кроссовер Geely FY11 активно продается на рынке Китае. Под капотом применен 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает мощность 177 л.с. Кроме того, в продажу выпустили гибридную модель, которая выдает на запасе хода до 80 километров.

В максимальной модификации кроссовер Geely FY11 получил 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 238 л.с. В продаже предложат модификации с передним и полным приводом. В минимальной версии цена кроссовера составит от 135,8 тысяч юаней.



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