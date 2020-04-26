Дивеево закрыли на карантин

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26.04.2020, 13:16, Новости дня

В нижегородском селе Дивеево введен карантин после того, как у нескольких монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре обнаружили коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас в Дивеево и на территории монастыря работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), которые проводят массовое тестирование на COVID-19, передает РИА «Новости».

В министерстве здравоохранения Нижегородской области, в свою очередь, подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую поддержку, в том числе в организации тестирования, в лечении заболевших.

Накануне Нижегородская митрополия РПЦ сообщила, что в Нижегородской области несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря заразились коронавирусом.



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