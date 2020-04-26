В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

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26.04.2020, 13:16, Новости дня

В Курганской области на майские праздники запретили продажу алкогольной продукции из-за эпидемии коронавируса, сообщил оперштаб региона.

«В Курганской области с 30 апреля по 10 мая 2020 года будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции», – сообщили в штабе, передает ТАСС.

Также приобрести алкоголь нельзя будет даже в кафе и ресторанах, запрет на продажу алкогольной продукции распространятся на услуги общественного питания.

«На тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня», – уточнили в штабе.

В апреле Госдума приняла закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Документ подписал президент Владимир Путин.



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