Вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрической лечебнице в Харьковской области
26.04.2020, 13:15, Новости дня
11 случаев коронавируса зафиксировано за последние сутки в Харьковской областной психиатрической больнице №1. Об этом 26 апреля написал в Facebook глава областной государственной администрации Алексей Кучер.
Это половина от общего числа новых инфицированных. 22 подтвержденных случая за 24 часа – антирекорд региона, подчеркнул губернатор.
Статистика недільного ранку. Сьогодні за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків маємо власний…
Posted by Олексій Кучер on Pühapäev, 26. aprill 2020
Психиатрическая лечебница расположена в селе Стрелечье.
По словам юриста больницы Ольги Курилец, все 11 инфицированных – пациенты медучреждения, сообщает Общественное. Как больница будет работать в дальнейшем, еще не решено. До сегодняшнего дня в Стрелечье принимали пациентов, которых привозила “скорая” и которые нуждались в срочной психиатрической помощи.
Ранее было известно о трех заболевших среди персонала клиники.
Всего в Харьковской области подтверждено 147 случаев COVID-19. Два человека скончались, 15 – выздоровели.
В Украине на утро 26 апреля известно о 8617 заболевших (+492), умерло 209 человек (+8), выздоровело – 840 (+58).
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