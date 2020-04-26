 

Вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрической лечебнице в Харьковской области

26.04.2020, 13:15, Новости дня

11 случаев коронавируса зафиксировано за последние сутки в Харьковской областной психиатрической больнице №1. Об этом 26 апреля написал в Facebook глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

Это половина от общего числа новых инфицированных. 22 подтвержденных случая за 24 часа – антирекорд региона, подчеркнул губернатор.

Статистика недільного ранку. Сьогодні за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків маємо власний…

Posted by Олексій Кучер on Pühapäev, 26. aprill 2020

Психиатрическая лечебница расположена в селе Стрелечье.

По словам юриста больницы Ольги Курилец, все 11 инфицированных – пациенты медучреждения, сообщает Общественное. Как больница будет работать в дальнейшем, еще не решено. До сегодняшнего дня в Стрелечье принимали пациентов, которых привозила “скорая” и которые нуждались в срочной психиатрической помощи.

Ранее было известно о трех заболевших среди персонала клиники.

Всего в Харьковской области подтверждено 147 случаев COVID-19. Два человека скончались, 15 – выздоровели.

В Украине на утро 26 апреля известно о 8617 заболевших (+492), умерло 209 человек (+8), выздоровело – 840 (+58).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Эксперт: Озвученные президентом меры позволят защитить экономику и сохранить рабочие места

24.04 / Заразившую пациентов психдиспансера в Тольятти медсестру привлекут к ответственности

02.04 / Рябцев: Газовый рынок Европы переходит от больших контрактов к краткосрочным. Сокращение транзита может быть ситуативным

06.04 / Трамп допустил введение пошлин на иностранную нефть, если РФ и Саудовская Аравия не договорятся

31.03 / Малый бизнес получит безвозмездные ссуды на выплату зарплат сотрудникам

20.04 / Застрявшие на Бали украинцы сравнили себя с брошенными собаками

12.04 / Коронавирус внес изменения в празднование католической Пасхи и Вербного воскресенья

09.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

08.04 / Семья задержанного на Патриарших прудах Иисуса задолжала за ЖКХ 4 млн рублей

23.04 / Нацполиция Украины сняла Шария с розыска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска