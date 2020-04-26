Вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрической лечебнице в Харьковской области

26.04.2020, 13:15, Новости дня

11 случаев коронавируса зафиксировано за последние сутки в Харьковской областной психиатрической больнице №1. Об этом 26 апреля написал в Facebook глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

Это половина от общего числа новых инфицированных. 22 подтвержденных случая за 24 часа – антирекорд региона, подчеркнул губернатор.

Статистика недільного ранку. Сьогодні за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків маємо власний… Posted by Олексій Кучер on Pühapäev, 26. aprill 2020

Психиатрическая лечебница расположена в селе Стрелечье.

По словам юриста больницы Ольги Курилец, все 11 инфицированных – пациенты медучреждения, сообщает Общественное. Как больница будет работать в дальнейшем, еще не решено. До сегодняшнего дня в Стрелечье принимали пациентов, которых привозила “скорая” и которые нуждались в срочной психиатрической помощи.

Ранее было известно о трех заболевших среди персонала клиники.

Всего в Харьковской области подтверждено 147 случаев COVID-19. Два человека скончались, 15 – выздоровели.

В Украине на утро 26 апреля известно о 8617 заболевших (+492), умерло 209 человек (+8), выздоровело – 840 (+58).