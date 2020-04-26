В Ухане выписали последних пациентов с COVID-19

26.04.2020, 10:15, Новости дня

За последние сутки из больниц китайского города Уханя выписали 11 пациентов, прошедших лечение от коронавирусной болезни, больше в стационарах нет людей с этим диагнозом. Эти сведения 26 апреля обнародовали на брифинге в Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

В городе, откуда коронавирус распространился по всему миру, остается 12 инфицированных; у них легкая форма заболевания, они наблюдаются амбулаторно.

Всего, по данным комиссии, в Ухане с начала эпидемии было зафиксировано 50 333 случая заболевания, 46 452 человека были госпитализированы. 3869 жителей города скончались.

Вновь в КНР за 24 часа не зафиксировано ни одного летального исхода COVID-19, говорилось на брифинге. Выявлено 11 новых случаев – в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун.

Официальный Пекин признал 82 827 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания и 4632 случая смерти в материковой части страны.

13 городов в провинции Хубэй, центром которой является Ухань, были фактически заблокированы после вспышки коронавирусной инфекции. 25 марта ограничения начали снимать.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 26 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2,9 млн человек. Число умерших от COVID-19 достигло 203 тыс., выздоровело 822,8 тыс. человек.