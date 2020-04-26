 

В Киеве за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19

26.04.2020, 13:15, Новости дня

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторным путем подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 29 человек, 10 из них – медики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

За прошлые сутки один человек умер. 

Всего в Киеве уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 22 летальных случая.

За сутки заболели: 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, две девочки четырех и 12 лет, девять мужчин от 25 до 70 лет и три мальчика – четырех, 10 и 17 лет. Семь человек госпитализированы, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

“Очень важными будут следующие две недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного. Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются. Что бизнес и предприятия должны работать. И только вместе, общими усилиями мы сможем преодолеть этот вызов и выйти из кризиса”, – написал Кличко.

Друзі! Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29…

Posted by Кличко – мер on Pühapäev, 26. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 26 апреля в Украине общее число заболевших составляет 8617. Всего от COVID-19 умерло 209 жителей Украины, 840 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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