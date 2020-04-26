Швейцария превратила гору Маттерхорн в символ солидарности с Россией

26.04.2020, 13:11, Новости дня

Гору Маттерхорн в Швейцарии подсветили в цвета российского флага. Фотографии опубликовало российское посольство в Берне. Таким образом правительство Швейцарии выразило солидарность Москве в борьбе с COVID-19.

Размер проекции был очень масштабный, передает телеканал "Россия 24". Она заняла более 1000 квадратных метров. Проекция флага длилась два часа.

Ранее Маттерхорн уже подсвечивали в цвета флагов США, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Португалии.