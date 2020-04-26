“Давно планировал”. Чемпион Roland Garros-2019 стал работником супермаркета

26.04.2020, 13:11, Новости дня

Немецкий теннисист Кевин Кравиц, являющийся победителем Открытого чемпионата Франции-2019 в парном разряде, на время пандемии коронавируса утроился на работу в магазин. Спортсмен признался, что давно размышлял о смене деятельности.

"Я давно планировал о том, чтобы пойти на обычную работу, из-за текущей ситуацией с коронавирусом у меня появилась такая возможность, — сообщил Кравиц, слова которого цитирует Spiegel. — В магазине я раскладываю продукты по полкам, сортирую коробки, а на прошлой неделе обрабатывал тележки санитайзерами".

Кравиц носит титул чемпиона Roland Garros после победы в парном разряде турнира в прошлом году. Он завоевал трофей в паре с Андреасом Мистом. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов парной категории Кевин занимает 13 место.