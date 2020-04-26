Генпрокуратура сообщила о сокращении числа сирот

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26.04.2020, 13:11, Новости дня

В РФ в последние годы сокращается количество детей-сирот. К такому выводу пришли сотрудники Университета прокуратуры РФ, проводившие исследование по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По их данным за последние шесть лет число таких детей в РФ сократилось практически вдвое: с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.

В организациях для детей-сирот созданы службы семейного устройства, которые занимаются подбором и подготовкой людей, готовых взять их на воспитание в семью. Как отметили авторы исследования, эти службы выполняют свои функции достаточно эффективно.

Однако, продолжили они, ситуацию осложняют законодательные пробелы. В частности, недостаточно проработаны вопросы подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, обучения детей-инвалидов.

Для разрешения обозначенных проблем предлагается принять федеральный закон, который будет регулировать разные аспекты социальной адаптации детей-сирот, предусматривать совершенствование механизмов обеспечения их жильем или предлагать другие варианты реализации жилищных прав этой категории детей.

Специалисты Университета прокуратуры РФ подчеркнули также важность применения комплексного подхода в решении проблем детей-сирот. Необходимо как можно раньше выявлять социальное неблагополучие в семьях с детьми, реформировать организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, применять современные методы воспитания и развития таких детей.

Результаты научных исследований будут направлены в Генпрокуратуру и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, пишет ТАСС.



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