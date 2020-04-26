 

Стоимость глобальной версии смартфона Xiaomi Redmi Note 8 упала до 137 долларов

26.04.2020, 13:09, Разное

В минувшем году китайский технологический гигант Xiaomi представил новый смартфон Redmi Note 8, ставший весьма востребованным у поклонников бренда. После очередного падения цен глобальная версия популярного гаджета доступна всего за 137 долларов.
По информации сетевых источников, 137 долларов – не окончательная цена Xiaomi Redmi Note 8, и уже завтра, 27 апреля, на смартфон может выйти очередная скидка, но какой она будет пока не известно. За сравнительно небольшую стоимость покупатели могут приобрести устройство с IPS-экраном диагональю 6,3˝, ёмкой аккумуляторной батареей на 4000 мА/ч и поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Производительность Xiaomi Redmi Note 8 обеспечивает процессор Snapdragon 655 от Qualcomm.

В глобальной версии смартфона предусмотрены слоты для двух SIM-карт, дактилоскопический датчик, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Кроме того, присутствует 13-мегапиксельная фронтальная камера и многомодульная основная с главным датчиком на 48 Мп.



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