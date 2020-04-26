 

Башаров раскрыл подробности романа и расставания с Навкой: «Это было, как по нарастающей»

26.04.2020, 13:09, Разное

Актёр театра, кино и телевидения Марат Башаров в эфире телешоу «Секрет на миллион» раскрыл подробности романа и расставания с фигуристкой Татьяной Навкой. Ради неё телеведущий ушёл из семьи, бросив супругу Елизавету Круцко, а спортсменка оставила своего мужа – тренера Александра Жулина, в браке с которым воспитывала дочь Александру.
По словам Марата Башарова, чувства между ним и Татьяной Навкой возникли не сразу, а как бы «по нарастающей», по мере совместной работы в телепроекте «Ледниковый период-3». «И в определённый момент мы осознали, что попросту связались, всем переплелись», – поделился воспоминаниями артист. Влюблённые прожили счастливо два года, а затем в отношения проник холод.


«Мы постоянно находились вместе на льду. Мы бесконечно переезжали, гастролировали. Но затем всё это закончилось – и наши отношения тоже. Мы осознали, что расстанемся. Однако мы друг друга сильно любили», – высказался Марат Башаров.

Телеведущий очень болезненно переживал расставание с Татьяной Навкой, сейчас ему уже легче. По словам Марата Башарова, единственным связующим звеном в их отношениях была работа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Мнение: РПЦ саботирует Собянина?

01.04 / Личное: Переболела коронавирусом!

25.04 / Инженер Игорь Молчанов прокомментировал результаты тестирования «не показавшего чудес» процессора «Эльбрус-8С»

08.04 / По примеру Анджелины Джоли: певица Аланис Морисетт появилась с 7-месячным сыном на провокационной обложке

12.04 / Кошки могут передавать COVID-19 друг другу

24.04 / Мнение: Рынок нефтепродуктов, удалённые забастовки Греты и как конкретно страдает российский бизнес

02.04 / Праздник на карантине: Милла Йовович отметила день рождения дочери

26.04 / Эксперты назвали подержанный автомобиль, не теряющий в цене

30.03 / Скандалы: Две киевские «башни»

21.04 / “Да я реально жирная!”: Бузова решила взяться за себя всерьез

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска