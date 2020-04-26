Башаров раскрыл подробности романа и расставания с Навкой: «Это было, как по нарастающей»

26.04.2020, 13:09, Разное

Актёр театра, кино и телевидения Марат Башаров в эфире телешоу «Секрет на миллион» раскрыл подробности романа и расставания с фигуристкой Татьяной Навкой. Ради неё телеведущий ушёл из семьи, бросив супругу Елизавету Круцко, а спортсменка оставила своего мужа – тренера Александра Жулина, в браке с которым воспитывала дочь Александру.

По словам Марата Башарова, чувства между ним и Татьяной Навкой возникли не сразу, а как бы «по нарастающей», по мере совместной работы в телепроекте «Ледниковый период-3». «И в определённый момент мы осознали, что попросту связались, всем переплелись», – поделился воспоминаниями артист. Влюблённые прожили счастливо два года, а затем в отношения проник холод.



«Мы постоянно находились вместе на льду. Мы бесконечно переезжали, гастролировали. Но затем всё это закончилось – и наши отношения тоже. Мы осознали, что расстанемся. Однако мы друг друга сильно любили», – высказался Марат Башаров.

Телеведущий очень болезненно переживал расставание с Татьяной Навкой, сейчас ему уже легче. По словам Марата Башарова, единственным связующим звеном в их отношениях была работа.