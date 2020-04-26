«Публичная порка явно лишняя»: Подольская встала на защиту «затравленной» Тодоренко

26.04.2020, 12:53, Разное

Исполнительница Наталья Подольская в своей публикации в Instagram встала на защиту Регины Тодоренко, которую раскритиковали за недавние неоднозначные высказывания о домашнем насилии. По словам певицы, она не может понять, почему фанаты и знаменитости устроили телеведущей «публичную порку».

Напомним, слова Тодоренко о домашнем насилии осудили не только подписчики в социальных сетях, но и звезды шоу-бизнеса вроде исполнительницы Анны Седоковой и Риты Дакоты. Издание Glamour и вовсе приняло решение о лишении артистки звания «Женщины годы», а бренд Pampers может прекратить сотрудничество с ней. Таким образом, неосторожное высказывание не только повлияло на репутацию знаменитости, но и может лишить её крупной суммы денег.

Впрочем, Подольская решила встать на защиту Тодоренко: она уверена, телеведущая на самом деле не поддерживает насилия, а лишь оговорилась. К тому же, практически сразу она принесла извинения за свои слова. Интернет-пользователи по-разному восприняли данную публикацию: кто-то согласился с Подольской, призвав оставить телеведущую в покое, другие же юзеры в корне не согласны с таким мнением.