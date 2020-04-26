 

«Публичная порка явно лишняя»: Подольская встала на защиту «затравленной» Тодоренко

26.04.2020, 12:53, Разное

Исполнительница Наталья Подольская в своей публикации в Instagram встала на защиту Регины Тодоренко, которую раскритиковали за недавние неоднозначные высказывания о домашнем насилии. По словам певицы, она не может понять, почему фанаты и знаменитости устроили телеведущей «публичную порку».
Напомним, слова Тодоренко о домашнем насилии осудили не только подписчики в социальных сетях, но и звезды шоу-бизнеса вроде исполнительницы Анны Седоковой и Риты Дакоты. Издание Glamour и вовсе приняло решение о лишении артистки звания «Женщины годы», а бренд Pampers может прекратить сотрудничество с ней. Таким образом, неосторожное высказывание не только повлияло на репутацию знаменитости, но и может лишить её крупной суммы денег.

Впрочем, Подольская решила встать на защиту Тодоренко: она уверена, телеведущая на самом деле не поддерживает насилия, а лишь оговорилась. К тому же, практически сразу она принесла извинения за свои слова. Интернет-пользователи по-разному восприняли данную публикацию: кто-то согласился с Подольской, призвав оставить телеведущую в покое, другие же юзеры в корне не согласны с таким мнением.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Скандалы: Две киевские «башни»

06.05 / Здоровье укрепит марафон

12.04 / Кёрлингистка Анна Сидорова: «В большом спорте остаюсь только благодаря чудо-рукам иранского целителя»

07.04 / «Меняйся дома»: Сбривший бороду Михаил Галустян запустил новый челлендж в Instagram

30.03 / Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 с NFC и батареей на 5000 мАч

13.04 / Мнение: Коронавирус и не только. Причуды чувствительности и специфичности

14.04 / Ученые описали реальные масштабы пандемии коронавируса

25.04 / Мнение: Нефтяное пятно на Балтике, заблудившийся трубоукладчик и рекордные дивиденды Роснефти

06.04 / Pink раскрыла подробности лечения от коронавируса: Моему трехлетнему сыну было очень-очень плохо

07.04 / Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отмечает 7-летие: поздравление от тети и ранее не опубликованные снимки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска