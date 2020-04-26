Инсайдер опубликовал первые детали об HTC Desire 20 Pro

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26.04.2020, 12:53, Разное

Еще 8-9 лет назад компания HTC являлась одной из ведущей на рынке смартфонов, сделав упор на конструкции из алюминиевого сплава и камеру с технологией Ultra-Pixel. Впрочем, из-за быстрого роста китайских производителей, компания стала нести убытки. Разработчики решили хоть как-то улучшить ситуацию выпуском смартфона HTC Desire 20 Pro.
Официальный анонс новинки состоится уже в скором времени. По сведениям авторитетных зарубежных инсайдеров, дизайн девайса будет схож OnePlus 8 (в основном, лицевая панель). Что касается задней стороны, то здесь в качестве примера для сравнения подойдет Xiaomi Mi 10. Кроме того, аппарат оснастят стандартным 3,5-мм разъемом для наушников. Инсайдер LlabTooFeR ранее уже неоднократно сообщал достоверные данные об устройствах HTC, поэтому и к этой информации стоит относиться всерьез, считают эксперты.

Недавно стало известно, что смартфон также заметили в базе данных бенчмарка GeekBench. Сейчас известны следующие технические характеристики: процессор от Qualcomm, не менее 6 Гб ОЗУ, а в качестве операционной системы установлена Android 10. По итогам тестов можно с уверенностью сказать, что речь идёт о гаджете среднего класса. Это вполне логично, так как компания сейчас не может конкурировать с гигантами индустрии в линейке флагманских смартфонов.



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