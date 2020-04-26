В РФ вдвое сократилось число детей-сирот

26.04.2020, 12:53, Новости дня

За последние шесть лет в РФ в два раза сократилось число детей-сирот, информирует пресс-служба Генпрокуратуры по результатам исследования, проведенного в Университете прокуратуры России.

«Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое – с 87 тыс. 604 в 2014 году до 44 тыс. 429 в 2019 году», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

Поясняется, что созданные в организациях для детей-сирот службы семейного устройства достаточно эффективно выполняют функции по подбору и подготовке граждан, готовых принять их на воспитание в семью.

Вместе с тем ситуацию осложняют законодательные пробелы, в том числе касающиеся вопросов подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, инклюзивного образования, обучения детей-инвалидов, констатируют в ведомстве.

Авторы исследования также призывают применять комплексный подход, в том числе обеспечив раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми и реабилитационную работу с ними. Кроме того, предлагается реформировать существующие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавать в них условия, приближенные к семейным, применять современные методы развития и воспитания детей при активном участии волонтеров и общественных организаций.

Ранее в РФ поручили разработать шестилетнюю программу, которая должна полностью решить проблему с жильем для детей-сирот.