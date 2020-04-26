 

ВС РФ подтвердил незаконность вывода 205 млрд рублей из российского банка

26.04.2020, 12:48, Новости дня

Верховный суд РФ оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску банка «Траст», согласно которым внесение «Рост банком» 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции» признан незаконным.

Судья Наталья Чучунова отклонила кассационные жалобы Микаила Шишханова, который контролировал «Рост банк», во время оспариваемой сделки, и жалобы двух бывших топ-менеджеров банка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина.

«Доводы, приведенные заявителями, не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств», – отмечается в определении суда, передает РИА «Новости».

В октябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение предыдущей инстанции, по которому внесение прежним руководством «Рост банка» 50 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Капитал» признано незаконным.

Напомним, в марте 2018 года Банк РФ утвердил планы участия в мерах по предупреждению банкротства ПАО национальный банк «Траст» и АО «Рост Банк».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Создан способ предсказания человеческой смерти

13.04 / Препарат от коронавируса создали в России

12.04 / Ученые сравнили коронавирус с ниндзя

07.04 / Синхронное плавание. FINA отменила оставшиеся восемь этапов Мировой серии

09.04 / При возгорании на нефтехимическом объекте под Самарой пострадали четыре человека

18.04 / В Норвегии были найдены редкие артефакты викингов

09.04 / В Кыргызстане проведут расследование по факту массового заражения коронавирусом врачей

20.04 / National Interest нашел 10 причин для расформирования НАТО

29.03 / Кабмин предлагает увеличить расходы на угольную отрасль – Шмыгаль

22.04 / Кремль назвал вероятные сроки саммита «пятерки» СБ ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска