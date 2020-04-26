Лукашенко призвал активно осваивать зону отчуждения ЧАЭС

26.04.2020, 12:48, Новости дня

Пострадавшие от чернобыльской катастрофы регионы Белоруссии необходимо активнее возрождать, создавая на таких территориях новые производства, сообщил глава республики Александр Лукашенко во время рабочего визита в Наровлянский район Гомельской области.

«Сегодня люди понимают <…>, что на этой земле можно жить. Самое главное – мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край», – приводит его слова ТАСС.

Глава Белоруссии считает возможным создание в пострадавших районах многопрофильных объединений, холдингов в сфере сельхозпроизводства, лесного хозяйства. «Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение», – сообщил глава республики.

Лукашенко поручил министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, и высказался за развитие этих территорий, досконально изучив ситуацию.

«Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли», – сообщил глава Белоруссии.

Традиционно 26 апреля – в день катастрофы на Чернобыльской АЭС – Лукашенко посещает пострадавшие от аварии регионы страны.

Добавим, что 4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра. Россия выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.