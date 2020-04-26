Анджелина Джоли написала письмо поддержки родителям: Никогда не думала, что смогу быть чьей-то матерью

26.04.2020, 12:35, Разное

Какие-то знаменитости во время карантина используют для связи с миром свою платформу в Instagram или Twitter — Анджелина Джоли же решила пойти еще дальше и вести открытый диалог на площадке американского издания Time. Еще в начале апреля она опубликовала на сайте журнала письмо, в котором выразила свое беспокойство относительно здоровья и морального состояния детей из неблагополучных семей во время пандемии коронавируса. Теперь же оскароносная актриса решила обратиться к родителям: именно им посвящено новое письмо Джоли, которое появилось на сайте журнала несколько часов назад.

Дорогие родители, я думаю о вас и представляю себе, как сложно вам прожить эти дни. Как вы хотите без потерь провести своих родных и любимых через это сложное время… Я никогда не была стабильным подростком. По правде говоря, я никогда не думала, что смогу быть чьей-то мамой. Я помню, как ко мне пришло решение стать родителем. Мне не сложно было полюбить кого-то или полностью посвятить себя кому-то — и чему-то — более важному, чем моя жизнь. Сложным оказалось понимание того, что теперь именно я должна быть тем, кто в ответе за ситуацию. Я должна справляться со всем: с едой, школой, здоровьем — любым проблемами. И всегда оставаться терпеливой.

—так начинается обращение Анджелины, в котором актриса также рассказала, как она сама научилась справляться с родительскими обязанностями и поделилась своим секретом:

Со временем я перестала витать в облаках и теперь всегда наготове — для любой проблемы и любого вопроса, который может возникнуть. Это новое умение, которое мне пришлось приобрести. И сейчас, в разгар пандемии, я думаю о всех тех матерях и отцах, которые остаются дома вместе со своими детьми. И надеюсь, что им удается сделать все правильно и оставаться спокойными и оптимистичными. Мне очень помогло справиться понимание, что невозможно учесть абсолютно все.

Анджелина Джоли

Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что вашим детям не нужны идеальные родители. Они просто хотят, чтобы вы были с ними честны и старались сделать как лучше. На самом деле, чем больше у них будет возможности самим проявить самостоятельность там, где вы не справляетесь, тем больше вероятности, что они сами вырастут сильными и заботливыми. Они любят вас и хотят помочь вам. В конце концов это ваша команда, которую вы сами собрали. И в каком-то смысле и они вас воспитывают. Вы растете вместе.

Анджелина Джоли вместе со своими детьмиНапомним, что “команда” самой Анджелины Джоли составляет шесть человек: актриса — вместе с бывшим супругом Брэдом Питтом — воспитывает 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Нокса и Вивьен. Недавно, выходя в прямой эфир в Instagram, Джоли сообщила, что они с детьми исправно соблюдают карантин, а старший сын вернулся из университета Енсе в Южной Корее, где до этого проходил обучение. Кстати вопрос учебы в до сих пор официально не разведенной паре Джоли-Питт до недавнего времени стоял довольно остро, но несколько дней назад им удалось его решить. Сейчас же все дети актеров находятся на домашнем обучении.