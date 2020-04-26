«Мелании Трамп – 50»: Дональд Трамп в первый вечер знакомства бросил ради неё молодую миллиардершу

26.04.2020, 12:30, Разное

Первой леди США Мелании Трамп 26 апреля исполняется 50 лет. Её браку с лидером страны – вот уже 15 лет. Не секрет, что Дональд Трамп влюбился в будущую супругу с первого взгляда, но мало кто знает – он ещё и бросил ради неё молодую и красивую миллиардершу Селину Мидельфарт, унаследовавшую крупное состояние от своего отца. Нынешний американский президент расстался с бизнесвумен в тот же вечер, как только увидел Меланию Кнавс (девичья фамилия).

Это произошло в 1999 году, когда 53-летний Дональд Трамп и 25-летняя владелица крупной норвежской косметической компании Midelfart AS посетили организованную в манхэттенском клубе Kit Kat вечеринку модельера Паоло Замполли. Там бизнесмен и заметил 29-летнюю профессиональную фотомодель Меланию Кнавс. Дождавшись, пока его спутница удалится в «дамскую комнату», Дональд Трамп попросил у понравившейся ему особы телефонный номер, но получил отказ. Всё же манекенщица согласилась записать его контакты – и предприниматель дал ей тогда их все. Далее последовали свидания, любовные признания, расставания, воссоединения, церемония бракосочетания, рождение сына и – кресло презента США.



Что же до Селины Мидельфарт, с ней Дональд Трамп принял решение расстаться в тот же вечер. Однако бизнес-леди вовсе не горевала, но переключила своё внимание на не менее достойных кавалеров. Через 4 года после свадьбы экс-бойфренда она и сама связала себя узами брака, став супругой предпринимателя Тора Олава Тройма, а в 2011 году на свет появился её первенец.

В связи с мировой эпидемией вируса COVID-19, а в США – особенно тяжёлое положением в этом плане, вряд ли Мелания Трамп будет устраивать по поводу своего юбилея торжественный ужин. Но даже если праздник и состоится, общественность точно об этом не узнает – супруга президента не любит посвящать посторонних в детали частной жизни, за что и получила звание самой тихой и скрытной первой леди в истории заокеанского государства.