В жилом комплексе в Подмосковье произошло массовое нарушение самоизоляции

26.04.2020, 12:30, Новости дня

Массовое нарушение режима самоизоляции зафиксировано вечером в субботу в жилом комплексе «Бутово-парк» в Московской области, по данному факту проводится проверка, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером в «Бутово-парке» несколько человек нарушали режим самоизоляции. При виде полиции они разбежались», – сказал источник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили факт инцидента. «25 апреля в УМВД по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе. Когда на место прибыли сотрудники полиции, нарушители разбежались. По данному факту проводится проверка», – уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС РФ назвали возможные исключительные случаи для нарушения самоизоляции. Речь идет в том числе о ситуациях, когда гражданам угрожает опасность, например, в случаях пожара, взрыва газа, обвала конструкций.