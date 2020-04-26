 

Житель США три дня прятался от «гостившего» в его саду морского слона

26.04.2020, 12:30, Разное

Житель небольшого города Анакортс, расположенного в округе Скаджит в северо-западной части США, был вынужден три дня прятаться от морского слона. Всё это время крупное ластоногое «гостило» в саду американца и даже пыталось забраться в дом.
На фоне пандемии коронавируса COVID-19 и введения в большинстве стран карантинных мер на улицах крупных и мелких населённых пунктов заметно поубавилось людей, чем нередко сейчас пользуются представители фауны. Всё чаще в Сети можно увидеть статьи или ролики с прогуливающимися по улицам городов дикими животными. Нечто подобное произошло недавно в США. Житель штата Вашингтон заметил в саду у собственного дома морского слона, что его немало испугало, и житель не выходил из жилья три дня, сообщив о необычном госте в департамент дикой природы и рыболовства.

Как позже оказалось, это животное не впервые встречают сотрудники ведомства, и ему давно дали кличку. Гостившее в саду американца ластоногое – самка по прозвищу Элси Мэй. Она не агрессивна, не пуглива, очень любопытна и с удовольствием идёт на контакт с человеком. В этот раз её заинтересовал сад, пробыв в нём три дня, животное всё «обследовало», после чего вернулось в привычную среду обитания.



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