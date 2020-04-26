 

Гузеева оправдалась за выход из дома во время пандемии коронавируса

26.04.2020, 12:15, Разное

Популярная телеведущая Лариса Гузеева долгое время добросовестно соблюдала карантинные меры. Но и ее терпению пришел конец – 25 апреля артистка появилась в “Останкино” для продолжения съемок. Знаменитость выложила на своей страничке в Инстаграм сториз, в которой сразу потребовала от подписчиков не писать ей гневные комментарии. А ведь звезду можно упрекнуть в лицемерии – она одной из первых и наиболее истово призывала россиян сидеть дома.

Свой “проступок” звезда объяснила заботой о зрителях. “Мы выходит для того, чтобы вы сидели у телевизоров”, – сказала Гузеева, добавив, что актеры всегда находятся на передовой. При этом дива никого не заставляет смотреть ее программы – недовольным она в открытую предложила переключать канал и “сходить помыть полы”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Дек 2018 в 7:16 PST

Однако, несмотря на всю браваду, телеведущая призналась, что ей страшно, и она опасается за свое здоровье. “Страшно, конечно. Как и вам всем”, – откровенничает артистка.

Лариса Гузеева также пояснила, что имела в виду, когда со своей страницы громче всех призывала россиян не показывать носа на улицу. Оказывается, тогда речь шла о праздно шатающихся с детьми, колясками, бабушек и дедушек. “А всех остальных, если так можно, я обнимаю виртуально”, – завершила свое включение артистка.



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