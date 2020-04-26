Эксперты рассказали, как сохранить здоровье поджелудочной железы

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26.04.2020, 12:10, Новости дня

По словам медиков, поджелудочная железа является одним из самых главных органов пищеварительной системы и к нему нужно относиться бережно.

Чтобы сократить риск развития проблем в будущем, специалисты советуют не пренебрегать соблюдением некоторых правил. В первую очередь, следует отказаться от употребления алкоголя. Поджелудочная железа не может справиться с интоксикацией и в ней легко возникают воспалительные процессы. Также стоит забыть и о сладких газированных напитках: они повышают уровень сахара в крови и усложняют работу поджелудочной железы.

Для сохранения здоровья поджелудочной железы стоит отказаться от жирной и острой пищи, а также продуктов с высоким содержанием консервантов, стабилизаторов, красителей и усилителей вкуса.



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