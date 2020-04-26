 

Обновленная Tesla Model S теперь динамичнее, чем Bugatti Chiron

26.04.2020, 12:09, Разное

Разработчики компании Tesla решили вновь обновить прошивку для электромобилей Model S и Model X в наиболее производительной модификации Performance. Таким образом, лифтбек Model S теперь динамичнее условного Bugatti Chiron.
Стоит отметить, что с 0 до 97 км/час электрокар разгоняется примерно за 2,3 секунды, а это быстрее показателя гиперкара с 1500-сильным движком. В компании так и не рассказали, благодаря чему электрокарам удалось отыграть целую десятую секунды в разгоне с места, если сравнивать новую и старую версию софта. Чтобы добиться результата в 2,3 секунду необходимо активировать новый режим «стойки гепарда» – это касается автомобиля Model S Performance, а вот показатели Model X Performance немного ниже – 2,6 секунды.

Впрочем, до таких результатов далеко всем бензиновым кроссоверам, за исключением Jeep Grand Cherokee Trackhawk от Hennessey. Кроме улучшенной динамики разработчики пообещали владельцам данных транспортных средств «улучшенную выносливость». Возможно, электрическая силовая установка будет не так сильно перегреваться и работать дольше в режиме наибольшей производительности.



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