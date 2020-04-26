Екатерина Климова на самоизоляции научила четырехлетнюю дочь Бэллу читать

26.04.2020, 12:09, Разное

Екатерина Климова в период самоизоляции занимается детьми, и, пользуясь внезапно появившимся свободным временем, учит младшую дочь Бэллу читать. Успехи четырехлетней малышки звездная мать показала на видео в «сторис» своего Instagram-микроблога.

Судя по публикации, девочка отлично справляется с новым навыками: она уже знает все буквы, умеет читать слоги и складывать их в целые слова. В кадре Бэлла сидит над учебником и водит над строками карандашом, читая короткие предложения. Слышно, как дочь Климовой четко произносит: «У Си-мы ко-за».



Недавно в «сторис» актриса поделилась роликом с забавным диалогом между ней и малышкой. Их с Гелой Месхи дочь, перепробовавшая на карантине всевозможные игры, удивила мать, предложив сыграть в шахматы. Кинозвезду очень удивила просьба девочки, но заметив ее серьезный вид, важно ответила: «Ну, в шахматы, так в шахматы».