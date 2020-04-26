 

Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса

26.04.2020, 12:08, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями Наровлянского района Гомельской области рассказал, почему решил не останавливать экономику страны из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире.

«Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад», – приводит его слова РИА «Новости».

Лукашенко сказал, что после остановки экономики «быстрее подымется» тот, «кто печатает доллары, у кого есть ресурсы». «А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать», – подчеркнул глава республики.

Ранее Лукашенко раскритиковал шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с коронавирусом, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного после самоизоляции иммунитета. Он также называл коронавирус наказанием свыше за «безобразное» отношение людей к природе и неправильный образ жизни.

Число инфицированных коронавирусом, по данным на субботу, в Белоруссии за сутки выросло на 817 – до 9,5 тыс. человек. Это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.



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