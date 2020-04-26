МЧС продолжит дезинфекцию социально значимых объектов

26.04.2020, 12:08, Новости дня

С начала апреля силами МЧС в РФ продезинфицировано более 2,5 тысячи километров дорог и порядка 8,7 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 940 тысяч квадратных метров.

Кроме того, обработано более 325 лечебных и 264 образовательных учреждений общей площадью более 885 тысяч квадратных метров и свыше 1,3 тысячи объектов соцобслуживания общей площадью более 840 тысяч квадратных метров. Также организована санобработка более 20 тысяч единиц техники МЧС РФ и более 10 тысяч ведомственных зданий, информирует «Вести.ру».

Отметим, что в соответствии с поручением правительства, МЧС совместно с Минобороны и Роспотребнадзором должны до 27 апреля представить новые предложения по массовой дезинфекции зданий и улиц. Об этом говорится перечне поручений, опубликованном на официальном сайте правительства.

Кроме того, МЧС пересмотрит список резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной власти на случай чрезвычайных ситуаций с учетом распространения коронавируса.

Ранее психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги. В Центре экстренной психологической помощи рекомендовали выбрать три-пять сайтов с официальной информацией и не искать ответы на свои вопросы в недостоверных источниках, передает ТАСС. Психологи рекомендуют делать дыхательные упражнения, не скрывать своих переживаний и не стесняться обращаться за помощью не только к родным, но и к специалистам.

Также в МЧС назвали допустимые для нарушения самоизоляции исключительные ситуации. «Вы можете покинуть место изоляции только <…> когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», – говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Напомним, ранее МЧС призвало граждан соблюдать самоизоляцию на майские праздники посоветовало не носить маску на улице.

Отметим, что за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки полностью выздоровели 517 человек.

По состоянию на воскресенье в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. За весь период зарегистрировано 747 смертельных исходов, выздоровели 6767 человек. За прошлые сутки в стране подтвердили 5966 новых случаев коронавируса.