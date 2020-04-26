Мнение: Чей Саакашвили друг

26.04.2020, 12:00, Разное

Главное – чей он враг.

Враг моего врага мой друг. Этот принципработает и в Америке, и в Украине.

Соловьев говорит, что Михеил друг демократов и Зеленский взял его под возможную победу Байдена на выборах. Сам же Мишико рассказывает, что он давно дружит с Трампом.

Бывший же грузинский президент до мозга костей враг Путина. Тут все однозначно. Он никогда не забудет позора войны 08-08-08 и истории с галстуком.

Саакашвили давно исполнительный менеджер высшего ранга в резерве западных кураторов антироссийских стран из бывших республик СССР. Поэтому в последнем его назначении вице-премьер-министром Украины абсолютно не важно чей он друг.

Так же не важно, друг он или враг Авакову. Тот тоже отметился как непримиримый враг путинской России. Поэтому в той же обойме.

Этот грузин с этим армянином, которые в знаменитом документальном кино с бе-бе-бе, киданием стаканов и русскими матами доказывали друг другу кто из них больше украинец, в правительстве корпорации Украина сработаются.

Обязаны сработаться. Иначе назначат других манагеров, а этих за неправильное поведение поставят в угол.