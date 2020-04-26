“Полная темнота хуже пандемии”. В Минэнерго Украины назвали сумму задолженности населения за электроэнергию

26.04.2020, 11:59, Новости дня

За последние месяцы участники рынка электроэнергии накопили существенные долги, только задолженность населения перед поставщиками составляет 4,7 млрд грн. Об этом 23 апреля во время онлайн-конференции “Европейской бизнес-ассоциации” заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Долги бытовых потребителей составляют львиную долю задолженности поставщиков электроэнергии перед “Укрэнерго” (5 млрд грн), это уже привело к кризису неплатежей во всей отрасли, сказала она.

По словам и.о. министра, запрет отключать должников в период карантина был воспринят потребителями как возможность не платить по счетам.

“Люди, мы все понимаем, но надо платить за ресурс, который вы получаете. Полная темнота еще хуже пандемии. Люди не понимают, что электроэнергия, этот цивилизационный ресурс, в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но энергетикам надо платить зарплату, энергетические компании платят налоги”, – подчеркнула Буславец.

20 марта парламент Украины принял закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”. На период карантина и месяца после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин. Он будет действовать до 11 мая.