Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС: Склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности

26.04.2020, 11:59, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский со своей страницы в Facebook обратился к украинцам по поводу 34-й годовщины Чернобыльской трагедии.

“34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами. Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий”, – отметил Зеленский.

Он назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.

“В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность. Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий”, – подчеркнул президент.

Он добавил, что Земля является домом для всего человечества, поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира.

“Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем будут оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений”, – резюмировал президент.

34 роки тому на українській землі сталася небачена трагедія: мирний атом, покликаний полегшувати життя й покращувати… Posted by Володимир Зеленський on Laupäev, 25. aprill 2020

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.