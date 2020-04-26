Денисова подтвердила факт бунта в Черновицком СИЗО из-за поступления заключенного с COVID-19

26.04.2020, 11:59, Новости дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в СИЗО Черновцов произошел бунт из-за заключенного с коронавирусом. На своей странице в Facebook она сообщила, что учреждение уже посетил ее региональный представитель Леонид Мельников.

“Во время визита установлено, что около 23.00 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом “коронавирусная болезнь COVID-19″. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим, 25 апреля в 6.00 руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8.00, при смене дежурства, заключенные из трех камер чинили персоналу препятствия и сопротивление при входе в помещения для проведения проверки”, – рассказала Денисова.

По ее данным, к семи заключенным применили физическую силу, к одному из них – наручники. В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения – порезали предплечья.

“У одного из заключенных было венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО”, – подчеркнула обмудсмен.

Сейчас в учреждении проводится служебная проверка, проинформированы правоохранительные органы.

“Больной COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное. Ситуация в Черновицком СИЗО находится на моем личном контроле”, – добавила Денисова.

25 апреля о бунте в СИЗО Черновцов сообщило издание “Обозреватель”.