Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

26.04.2020, 11:55, Новости дня

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев. По словам российского парламентария, у него достаточно тесные контакты с новым послом КНДР в России, и на недавней встрече с ним он не получил никакого подтверждения сообщений ряда СМИ на эту тему.

Накануне, 25 апреля, была годовщина встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, состоявшейся в 2019 году во Владивостоке. В связи с этой датой лидеру КНДР была направлена телеграмма от партии КПРФ и от ее лидера Геннадия Зюганова, подтвердил Тайсаев.

Ранее северокорейский источник агентства Bloomberg опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына, появившиеся ранее в некоторых новостных СМИ. Согласно сообщению, группа мониторинга 38 North получила снимки специального поезда лидера Северной Кореи, стоящего на путях возле курортного комплекса на восточном побережье полуострова. Это частный комплекс в Вонсане и именно там, скорее всего, может находиться Ким Чен Ын. Поезд северокорейского лидера прибыл туда 21 апреля.

По словам Казбека Тайсаева, Северная Корея "часто становится объектом подобных сообщений со стороны разного рода СМИ". При этом подтверждением может быть только официальное сообщение властей КНДР — до него не стоит делать каких-то выводов и ссылаться на неподтвержденную информацию.

"Я знаю, что Ким Чен Ын — очень сильный лидер, желаю ему здоровья и уверен, что у него все нормально", — сказал Тайсаев "Интерфаксу".

По словам депутата, группа Госдумы по взаимодействию с парламентом КНДР, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, продолжает работать с представителями Северной Кореи, и эти контакты в последнее время даже активизировались.