 

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

26.04.2020, 11:55, Новости дня

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев. По словам российского парламентария, у него достаточно тесные контакты с новым послом КНДР в России, и на недавней встрече с ним он не получил никакого подтверждения сообщений ряда СМИ на эту тему.

Накануне, 25 апреля, была годовщина встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, состоявшейся в 2019 году во Владивостоке. В связи с этой датой лидеру КНДР была направлена телеграмма от партии КПРФ и от ее лидера Геннадия Зюганова, подтвердил Тайсаев.

Ранее северокорейский источник агентства Bloomberg опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына, появившиеся ранее в некоторых новостных СМИ. Согласно сообщению, группа мониторинга 38 North получила снимки специального поезда лидера Северной Кореи, стоящего на путях возле курортного комплекса на восточном побережье полуострова. Это частный комплекс в Вонсане и именно там, скорее всего, может находиться Ким Чен Ын. Поезд северокорейского лидера прибыл туда 21 апреля.

По словам Казбека Тайсаева, Северная Корея "часто становится объектом подобных сообщений со стороны разного рода СМИ". При этом подтверждением может быть только официальное сообщение властей КНДР — до него не стоит делать каких-то выводов и ссылаться на неподтвержденную информацию.

"Я знаю, что Ким Чен Ын — очень сильный лидер, желаю ему здоровья и уверен, что у него все нормально", — сказал Тайсаев "Интерфаксу".

По словам депутата, группа Госдумы по взаимодействию с парламентом КНДР, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, продолжает работать с представителями Северной Кореи, и эти контакты в последнее время даже активизировались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / МВД обвинило в хищении сотрудников аппарата ЛДПР, давших показания против сына Жириновского

14.04 / Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

09.04 / Автоновости: Lexus показал обновленное купе Lexus LC500

12.04 / Коронавирус внес изменения в празднование католической Пасхи и Вербного воскресенья

15.04 / В Гаагу направлены сведения о военных преступлениях РФ в Крыму – представительство президента Украины

26.03 / Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на рекордные 3 млн

09.04 / США будут задерживать экспорт товаров медицинского назначения

09.04 / Премьер-министр Италии: намеки на политическую подоплеку помощи России глубоко оскорбляют меня

02.04 / wPolityce – с приходом коронавируса Европейский союз куда-то «испарился»

24.04 / Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска