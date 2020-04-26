Болезнь Нурмагомедовых: отец Хабиба чувствует себя хорошо, у брата был грипп
26.04.2020, 11:55, Новости дня
Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о свое самочувствии после госпитализации. У него подозревали пневмонию.
"Чувствую себя отлично, со мной все хорошо", — сообщил Нурмагомедов-старший в беседе с ТАСС. По прибытию в больницу он сдал тест на коронавирус. Его результат неизвестен.
Кроме того, помимо отца у Хабиба заболел и двоюродный брат и также боец смешанного стиля Шамиль Завуров. У него также были подозрения на пневмонию. Впрочем, опасения не подтвердились — он болел гриппом. Известно, что боец уже выздоровел.
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