Болезнь Нурмагомедовых: отец Хабиба чувствует себя хорошо, у брата был грипп

26.04.2020, 11:55, Новости дня

Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о свое самочувствии после госпитализации. У него подозревали пневмонию.

"Чувствую себя отлично, со мной все хорошо", — сообщил Нурмагомедов-старший в беседе с ТАСС. По прибытию в больницу он сдал тест на коронавирус. Его результат неизвестен.

Кроме того, помимо отца у Хабиба заболел и двоюродный брат и также боец смешанного стиля Шамиль Завуров. У него также были подозрения на пневмонию. Впрочем, опасения не подтвердились — он болел гриппом. Известно, что боец уже выздоровел.