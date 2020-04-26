 

Болезнь Нурмагомедовых: отец Хабиба чувствует себя хорошо, у брата был грипп

26.04.2020, 11:55, Новости дня

Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о свое самочувствии после госпитализации. У него подозревали пневмонию.

"Чувствую себя отлично, со мной все хорошо", — сообщил Нурмагомедов-старший в беседе с ТАСС. По прибытию в больницу он сдал тест на коронавирус. Его результат неизвестен. 

Кроме того, помимо отца у Хабиба заболел и двоюродный брат и также боец смешанного стиля Шамиль Завуров. У него также были подозрения на пневмонию. Впрочем, опасения не подтвердились — он болел гриппом. Известно, что боец уже выздоровел.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5

26.03 / Привезли из Москвы: первыми носителями коронавируса в Бурятии стали крупные бизнесмены

05.04 / Подозреваемый в убийстве пяти человек на Рязанщине будет заключен под стражу

30.03 / За сутки в Италии от коронавируса умерло более 800 человек

07.04 / Шойгу оценил итоги внезапной проверки готовности войск к борьбе с вирусами

14.04 / Украину призвали восстановить отношения с Россией для выхода из кризиса

29.03 / Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом

27.03 / Ученые обнаружили признаки внутриутробного заражения детей коронавирусом

24.04 / Шарики на палочках

29.03 / “В ближайшее десятилетие исключается”. Кучма считает, что Евросоюз не готов принять Украину в свой состав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска