Арнольд Шварценеггер вскоре впервые станет дедушкой

26.04.2020, 11:53, Разное

В 2020 году звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой. Не так давно его дочь с явно округлившимся животом была замечена на прогулке.

Стоит напомнить, что Кэтрин Шварценеггер живет в браке с Крисом Прэттом чуть менее года. Недавно же появилась информация о том, что они впервые станут родителями. Предположительно, ребенок должен появится на свет осенью нынешнего года. Старшая дочь актёра всегда знакомила его с возлюбленными, но они, как правило, не устраивали Шварценеггера, до момента появления Криса Прэтта.

Актёр, известный по роли в фильме «Стражи Галактики», станет отцом во второй раз: от предыдущего брака с Анной Фэрис у него есть сын Джек. К слову, сам Шварценеггер еще не прокомментировал данную новость, так как находится на самоизоляции и активно следит за своим ранчо.