 

Посол КНДР в Москве не подтвердил слухи об ухудшении состояния Ким Чен Ына

26.04.2020, 11:53, Новости дня

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев проводил встречу с северокорейским послом Син Хон Чхолем, нет никаких сведений об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил посол.

Тайсаев пояснил, что встреча проводилась 10 дней назад, передает РИА «Новости».

Парламентарий уточнил, что российская делегация планирует отправиться в КНДР в октябре, если позволит ситуация с коронавирусом. Делегация планирует посетить очередную годовщину трудовой партии Северной Кореи.

При этом планируется, что делегация КНДР прилетит в Россию с ответным визитом в октябре.

Син Хон Чхоль в диалоге сообщил, что КНДР справляется с пандемией коронавируса в плановом порядке, проблемы с эпидемией в стране нет.

Ранее японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына. В воскресенье официальные СМИ страны сообщили, что глава государства поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен.



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