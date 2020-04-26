Эксперты рассказали, какие продукты обязательно нужно разогревать перед употреблением

26.04.2020, 11:53, Разное

Нередко недостаток времени, спешка или обычная лень приводят к тому, что люди едят приготовленные заранее блюда в холодном виде, не задумываясь о нанесении вероятного вреда организму. Эксперты в области медицины и здоровья назвали продукты, которые нужно употреблять только после предварительного разогрева, чтобы ускорить обмен веществ.

В первую очередь данная рекомендация специалистов касается жирных мясных блюд. К примеру, плов нужно разогревать, так как в противном случае еда не принесёт пользы, будет долго перевариваться и может спровоцировать проблемы с работой ЖКТ. Красное мясо вообще считается одним из наиболее тяжело перевариваемых продуктов, но если употреблять его в неразогретом виде, то процесс усложняется и занимает ещё больше времени. К тому же мясо может не перевариться полностью, вследствие чего вероятно попадание в тонкий кишечник бактерий, что приведёт к сбоям в пищеварении.

Кроме того, эксперты рекомендуют обязательно разогревать первые блюда, приготовленные на мясном бульоне. Данные продукты содержат большое количество животных жиров, а их желательно употреблять растопленными. Не стоит также совмещать приём пищи с питьём холодной воды. Таким образом замедляется процесс пищеварения и сложнее перерабатываются жиры.