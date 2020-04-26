 

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

26.04.2020, 11:48, Новости дня

Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, сообщила его супруга Фьямметта Кукурния.

«Да, Джульетто не стало», – сказала она ТАСС.

По ее словам, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь.

4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в РФ исполнилось бы 80 лет.

Кьеза выступал за улучшение отношений с Россией и высказывался в поддержку российского лидера Владимира Путина. Так, он заявлял, что президент Путин спасал мир от глобальной войны. Также Кьеза посещал стройку Крымского моста.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек

31.03 / Введен временный запрет на экспорт из ЕАЭС круп и муки

17.04 / Снимок фотографа российского происхождения победил в категории World Press Photo

08.04 / По факту избиения историка в Москве возбуждено уголовное дело

31.03 / В мире: Украинских генералов переставляют по американским лекалам

22.04 / В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды

03.04 / Пушков объяснил отказ Запада отменить санкции против РФ ради борьбы с пандемией

19.04 / Аваков: Рассматриваются две версии возникновения пожаров в Житомирской области

19.04 / Из Японии в Россию эвакуировали 123 россиянина

25.04 / В Киеве запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением жителями столицы режима самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска