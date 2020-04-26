Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
26.04.2020, 11:48, Новости дня
Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, сообщила его супруга Фьямметта Кукурния.
«Да, Джульетто не стало», – сказала она ТАСС.
По ее словам, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь.
4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в РФ исполнилось бы 80 лет.
Кьеза выступал за улучшение отношений с Россией и высказывался в поддержку российского лидера Владимира Путина. Так, он заявлял, что президент Путин спасал мир от глобальной войны. Также Кьеза посещал стройку Крымского моста.
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