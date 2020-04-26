Почему мужчины хуже переносят коронавирус

26.04.2020, 11:45, Разное

Крупнейший анализ заболеваемости и смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19 показал, что мужчины хуже переносят болезнь и чаще умирают от нее. New York Times разбиралась в возможных причинах этого феномена.

На этой неделе Центры контроля и профилактики заболеваний Китая опубликовали анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Он показал, риск заражения для мужчин и женщин примерно одинаков. Но уровень смертности от болезни среди мужчин составил 2,8%, а среди женщин – 1,7%.

Это не исключительный случай

Известно, что мужчины более уязвимы при ряде вирусных заболеваний. Не исключение составляют и другие болезни, которые вызывают коронавирусы. Мужчины тяжелее переносили тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респрираторный синдром (БВРС) во время эпидемий 2003 и 2015 годах.

В 2003 году в Гонконге среди заболевших ТОРС было больше женщин, но мужчины умирали чаще на 50%. При БВРС смертность среди мужчин была 32%, среди женщин – 25,8%. Мужчины также чаще умирали во время эпидемии «испанского гриппа» 1918 года.

Биологические предпосылки

По мнению ученых, в текущей эпидемии делать мужчин более уязвимыми могут несколько факторов. Они связаны с биологическими аспектами и вопросами образа жизни.

У женщин более выразителен иммунный ответ после вакцинации и лучше память иммунитета, защищающая взрослых людей от патогенов, с которыми они столкнулись в детстве.

«Иммунная система женщин сильнее», – утверждает доктор Джейнин Клейтон (Janine Clayton), директор отдела исследования здоровья женщин Национальных институтов здоровья.

Она добавила, что женщинам приходится «платить» за это: у них чаще развиваются аутоиммунные болезни, например волчанка и ревматоидный артрит. При таких заболеваниях иммунная система атакует ткани организма.

Почему иммунная система женщин сильнее, известно плохо. Одна из гипотез заключается в том, что женщины приобрели «эту силу» в ходе эволюции, чтобы помочь лучше выживать своим детям, передавать им антитела с материнским молоком.

Среди биологических факторов, которые усиливают иммунитет у женщин, могут быть воздействие гормона эстрогена и наличие двух Х-хромосом, в которых содержатся важные для защитных сил организма гены.

В экспериментах на мышах было показано, что самцы заражаются вирусом ТОРС легче, у них сильнее поражаются легкие, их иммунная реакция слабее. Но когда ученые заблокировали рецепторы эстрогена у самок, их смертность возросла.

Образ жизни

Различный исход инфекционных болезней у мужчин и женщин может быть связан с различными факторами образа жизни, которые влияют на здоровье.

В Китае наибольшее количество курильщиков в мире. В стране курят немного более 2% женщин и более половины взрослых мужчин. Больных сахарным диабетом, гипертонией и обструктивной болезнью легких также больше среди мужчин. Эти состояния ухудшают течения коронавирусной инфекции.

Есть основания думать, что женщины раньше и более активно обращаются за медицинской помощью. Это подтверждает американское исследование, в котором принимали участие и китайские студенты. Неопубликованное китайское исследование, которое цитирует New York Times, показало, что у людей, которым диагноз был поставлен позже, чаще развивается тяжелая пневмония. Еще одна научная работа показала, что мужчины чаще попадают в больницу в более тяжелом состоянии.