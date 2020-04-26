Мнение: Список преступлений

26.04.2020, 11:42, Разное

Я думаю, что действия российской власти, которая устроила для всей страны еще одну катастрофу под названием "самоизоляция" в дополнение ко всем предыдущим, и тоже вполне рукотворным, можно с полным правом охарактеризовать как преступные, причем в прямом смысле этого слова, как действия, которые сознательно (или по скудоумию, что, впрочем, никак не освобождает от ответственности) нарушают действующие законы. И речь идет сразу о трех типах преступлений, которые совершены системно и необратимо.

Первый тип преступлений – против базовых законов природы, что само по себе выглядит чистой воды кретинизмом. Любая массовая болезнь и эпидемия – это природный механизм регулирования популяции. Причем не только численной регуляции, но и ее качества. Любая эпидемия в конечном итоге воздействует на ту часть популяции, которая к моменту начала массового заболевания ослаблена – в силу возраста, сопутствующих заболеваний, но в первую очередь в группе риска – люди с ослабленным иммунитетом. Те, кто не в состоянии самостоятельно (или с небольшой внешней помощью) справиться с заболеванием. Лечение – это выход, спасающий конкретные особи, но не устраняющий базовую проблему. Более того – масштабное применение все более мощных лекарств лишь усугубляет исходное противоречие, подавляя иммунитет, разрешая работать вместо него лекарствам и препаратам. Парадокс, но лучшее лечение – это профилактика. Укрепление иммунитета и массового здоровья. Продление жизни за счет мобилизации внутренних ресурсов организма, причем жизни здоровой и продуктивной. В таком случае реальная помощь во время эпидемий будет требоваться лишь небольшой части населения, да и та в массе своей будет болеть достаточно легко, снижая долю тяжелых случаев и смертность.

Это и есть первое преступление российской власти, и оно носит не только сиюминутный характер, а является системным. Создание в стране невыносимых условий жизни для огромного числа людей, уничтожение системы здравоохранения, как комплекса мер не только медицинского характера, а системного фактора укрепления общего здоровья и иммунитета народа, подорвало коллективный иммунитет населения, сделало его уязвимым для любой инфекционной массовой болезни, и в конечном итоге – создало предпосылки для массовой смертности и тяжелой заболеваемости (безусловно, с негативными последствиями) для гораздо большего числа людей, чем это могло бы быть. Алчность и стремление зарабатывать на здоровье населения привела к ликвидации здравоохранения и создания на его месте системы оказания платных медицинских услуг, где основным критерием является извлечение прибыли (источником которой является либо бюджет, либо сам больной). При такой мотивации система медицинских услуг объективно заинтересована в ухудшении общего здоровья нации. И это – результат преступной деятельности правящего режима.

Второе преступление прямо вытекает из первого – разрушение прежней, советской системы здравоохранения базировалось на двух краеугольных предпосылках. Принцип рентабельности бизнеса потребовал "оптимизации" всего имущественного комплекса здравоохранения, ликвидации всех избыточных и ненужных подсистем, которые как раз и отвечали за профилактическую работу. Она для медицины, нацеленной на прибыль, является прямым врагом, так как улучшает здоровье населения, когда требуется прямо противоположное – создать насквозь больную нацию. Поэтому все те, кто принимал разнообразные программы "оптимизации" здравоохранения, которые и привели к ликвидации его как системы мер по сохранению и укреплению здоровья всего народа – преступники, которые должны быть обвинены в геноциде. И я надеюсь, что это произойдет еще при их жизни.

Третье преступление – это непосредственное реагирование на нынешнюю эпидемию. Естественно, что разрушенная преступниками система здравоохранения, которая ориентирована на платежеспособный спрос, с учетом крайней бедности российского населения, была оптимизирована до уровней, которые неспособны справиться с любой даже вполне тривиальной массовой инфекционной болезнью. Поэтому и решение о "самоизоляции", чтобы снизить нагрузку на вымороченную и кастрированную остаточную систему экстренной помощи. Однако базовую проблему это никак не снимает – эпидемия коснется всех рано или поздно, а значит, закрытие людей в четырех стенах дополнительно подорвет их иммунитет и увеличит число тех, кто после заражения либо умрет, либо переболеет в тяжелой форме.

Наконец, есть и правовая сторона вопроса. Безусловно, решение Путина о самоизоляции – это государственное преступление, причем преступление, прямо нарушающее значительное число конституционных норм. Передача полномочий по проведению карантинных мероприятий на уровень регионов противоречит действующему законодательству по реагированию на чрезвычайные происшествия. Режим ЧП в стране могут вводить либо президент, либо губернаторы, но губернаторы не имеют правовых оснований для любых действий, ограничивающих права и свободы населения – они могут вводить режим ЧС только для государственных служб на своей территории.. Президент, кстати, тоже не может вот так просто что-то ввести – есть специальная процедура, но обсуждать ее нет смысла, так как Путин даже не стал вводить режим ЧС ни в отдельных местностях, ни по всей стране. Фактически все мероприятия по "самоизоляции", включая нарушения прав человека и террор в отношении населения – преступны и незаконны.

Все в совокупности говорит о полной недееспособности власти, которая в принципе не умеет, не может и не хочет управлять страной. Цена недееспособности – гибель людей, гибель экономики и возможный распад страны, к которому власть ведет всех нас даже не потому, что это является ее целью, а потому что она тупа и безмозгла.

Я думаю, что если все-таки этот режим рухнет, а скорее всего, это произойдет просто потому, что невозможно бесконечно насиловать страну и народ, то в отношении нынешней номенклатуры обязан быть проведен специальный трибунал по расследованию преступлений, которые были ею совершены за последние 30 лет. И сегодняшняя эпидемия добавляет в обвинительное заключение солидный перечень преступлений, за которые все эти люди должны будут понести личную ответственность без срока давности и без учета моратория на применение высшей меры наказания.