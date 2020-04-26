Мнение: Смерть у Босха

26.04.2020, 11:31, Разное

Картина на сюжет «не ждали» у самого страшного художника Нидерландов.

В Национальной галерее искусств в Вашингтоне хранится картина «Смерть скупца» Иеронимуса Босха, не очень типичная для его творчества. Дело в том, что Босх любил природу, свежий воздух, высокие небеса, и действие большинства его картин происходит под открытым небом. А вот на этой картине — комната.

Впрочем, все остальные странные вещи, типичные для Босха — в наличии. Главные действующие лица картины — умирающий скупец в своей кровати, и пришедший за ним Смерть-скелет.

Умирающего скупца поддерживает Ангел-Хранитель, положенный ему, как всякому крещеному человеку. Обратите внимание, что Ангел указывает вверх, будто говоря скупцу: Подними голову!

Это потому что вверху висит Распятие с образом Господа Иисуса Христа, от которого исходит символический луч света: прямо на умирающего. Именно о Христе, собственно и надо задумываться в свой смертный час.

Но умирающий не в силах этого сделать. Его взор, как загипнотизированный, прикован к Смерти (что вполне обьяснимо, состояние шока). А вот рука все также продолжает тянуться к мешку с деньгами, который ему ловко подсовывает антагонист Ангела, мерзкий бес с фирменной босховской уродливостью.

Другое чудище сидит на пологе кровати. Обратите внимание, луч божественного света исходит слева вниз, прямо на скупца. А этот бес держит палку, которая справа вниз указывает на него же. Две эти диагонали будто скрещиваются.

Это, конечно, не просто палка. "Просто" ничего в подобной живописи не бывает. Бес держит фонарь Ада, с адским огнем.

Кстати, продолжая разговор о символической композиции: огромная стрела в руках Смерти тоже указывает прямо на умирающего, правда, под другим углом.

Нюанс: Смерть на этой картине, как и на многих других позднесредневековых религиозных работах — это не голые, тщательно очищенные кости, а полуразложившийся труп с останками плоти. Дело в том, что в промышленных масштабах делать скелеты, с которых художники могли бы срисовывать, медики навострились только в Новое время, когда научились легко и быстро очищать кости. А в позднее Средневековье гниющие трупаки были подоступней в качестве натурщиков.

В среднем ярусе картины происходит что-то другое. (Кстати, у нее такой необычный, очень длинный формат, так как это, видимо, створка разрозненного алтаря).

Ученые предполагают, что дядя в зеленом у сундука — это тот же самый скупец, только на предыдущей стадии своего бытия, когда был еще здоровый и бодро бегал.

А еще он тогда бодро и алчно собирал свои денежки в сундук, что демоны всецело одобряли.

Другой рукой этот лицемер перебирает четки, типа пытаясь изобразить перед Богом, что на самом деле он настоящий христианин, несмотря на свой грех алчности и стяжательства.

Но одновременно служить Богу и Маммоне нельзя, что подтверждают многочисленные демоны, которых Босх поселяет в картине.

Впрочем, почему одного из них придавило сундуком — совершенно не ясно.

Наконец, остался нижний ярус картины. Он чисто символический. Доспехи, копье и меч в левом нижнем углу, возможно, принадлежат скупцу, но скорей всего нет. Возможно, они обозначают мирское могущество и власть, которую скупец потеряет, перейдя в иной мир.

Oстается бес в монашеском облачении и с фантазийными, эксклюзивно босховскими крыльями.

По-моему, у него просто выходной, и он отдыхает, наблюдая за всем этим балаганом…