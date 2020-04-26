Вышел трейлер сериала «Великая» об императрице Екатерине II с Фаннинг и Холтом в главных ролях

26.04.2020, 11:30, Разное

Появился трейлер американской версии сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II. Главных героев воплотили на экране 22-летняя актриса Эль Фаннинг и 30-летний Николас Холт.

Многосерийную ленту снял оскароносный писатель для кино и телевидения Тони МакНамара. Стоит отметить, тот, кто ожидает от американского сериала достоверных исторических сведений, разочаруется: акцент в кинокартине сделан не на этом, а на развлекательном моменте. Лента наполнена юмором, в ней присутствуют роскошные декорации, а также отличная актёрская игра Фаннинг и Холта. В «Великой» зритель сможет наблюдать за отношениями императора Петра III и его прекрасной жены Екатерины, которая вскоре после замужества начинает разочаровываться в своём супруге.

Премьера сериала запланирована на середину мая этого года – если, конечно, корректировки в планы создателей «Великой» не внесёт ситуация с вирусом COVID-19, что, всё же, маловероятно.