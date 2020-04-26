Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35

26.04.2020, 11:30, Новости дня

Недостаток «морской» модификации истребителей F-35 в неспособности к продолжительному полету на сверхзвуковых скоростях вряд ли будет исправлен, пишет американское издание Defense News.

Версия F-35 для ВМС США и для американской морской пехоты не способна летать долго на сверхзвуковой скорости, в противном случае самолет может получить повреждения и потерять незаметность для противника, информирует Defense News.

При этом о проблеме истребителей было известно еще в 2019 году, в декабре этот вопрос был закрыт с пометкой «нет планов по исправлению».

Отмечается, что эта проблема может сделать невозможным сверхзвуковой перехват ВМС США самолетов противника с помощью модификации F-35C.

В случае продолжительного полета на сверхзвуковой скорости потенциальный ущерб также может быть нанесен не только корпусу самолета и его обшивки, но и множеству антенн, находящихся в хвостовой части борта.

Аналитик Гудзоновского института стратегических исследований Брайан Кларк отметил, что сверхзвуковой полет не является главной особенностью F-35, и при этом истребитель способен летать на такой скорости.

Он добавил, что в случае продолжительного полета на сверхзвуке F-35 может оставить всевозможные следы, которые противник отследит без проблем.

Ранее сообщалось, что коронавирус оказал серьезное влияние на авиационный бизнес американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Из-за пандемии производство истребителей F-35 столкнулось с риском нарушения графика и срыва поставок.