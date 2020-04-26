 

Психолог Марина Ларина об обрезавшей в самоизоляции волосы Милявской: «Это срыв, но не самый страшный»

26.04.2020, 11:30, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram недавно разместила видео, в кадрах которого самостоятельно «яростно» обрезает волосы. Психолог Марина Ларина говорит, что подобный шаг в период самоизоляции указывает на срыв, но «не самый страшный».
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в России, как и в большинстве других стран мира, введены карантинные меры. Огромное количество людей вынуждено соблюдать режим самоизоляции, лишь в случае крайней необходимости выходя из дома. Звёзды шоу-бизнеса в этом отношении не исключение, и на них точно так же может психологически давить смена привычного ритма жизни. Психолог Марина Ларина говорит, что на повторяющееся в самоизоляции изо дня в день однообразие, невозможность сменить образ и поразить окружающих внешним обликом люди реагируют по-разному. Если взять Лолиту Милявскую, что она решила что-то поменять в ежедневной рутине стрижкой. Подобное, по мнению специалиста, можно назвать срывом, но он не настолько страшен, как, к примеру, состояние апатии, когда человеку становится абсолютно безразлично происходящее вокруг и даже собственная внешность.

Поклонники Милявской в комментариях к ролику в большинстве позитивно оценивают её необычную стрижку, сделанную кухонными ножницами. Некоторые считают, что с укороченными волосами певица визуально выглядит моложе, а причёску нужно лишь немного подравнять в салоне. Другие же солидарны с Лолитой Марковной, говоря о надоевшей изоляции, когда действительно не знаешь, чем заняться, и готов даже постричься налысо «для разнообразия».



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