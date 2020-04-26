 

Мнение: 100 лет назад Польша напала на Советскую Россию

26.04.2020, 11:23, Разное

Они собственно эту историю и без юбилеев так позиционируют, как будто РККА под Варшавой оказалась в результате агрессии против Польши, а не в результате ответных действий на польскую агрессию (начавшуюся 25-26 апреля 1920 года), которая в тот период пыталась агрессивно расширяться за счет территорий бывшей РИ и Германии. Действия в Силезии (как и действия против Советской России) Польша также пыталась представить как сугубо оборонительные мероприятия, хотя речь как и с Западной Украиной и с Западной Белоруссией, шла об отторжении у Германии части ее территорий.

В итоге, в начале 20х годов Польше удалось отторгнуть у Советской России и Германии территории, пользуясь их слабостью. Нельзя забывать и о геноциде пленных красноармейцев, который поляки организовали в своих концлагерях.
Спустя менее 20 лет для европейской гиены наступила расплата. Поэтому, разумеется, и не стоит сильно переживать по поводу судьбы межвоенной Польши.

Ход польско-советской войны, где наглядно показана логика действий Польши, неплохо описан в книге Какурина и Меликова "Война с белополяками". Почитать ее можно вот здесь http://militera.lib.ru/h/kakurin_melikov/index.html
Конкретно о начале нападения Польши можно почитать вот здесь http://militera.lib.ru/h/kakurin_melikov/05.html

Источник: Colonel Cassad



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