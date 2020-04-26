“Они просто не умеют считать”: Канье Уэст наконец попал в список миллиардеров журнала Forbes

26.04.2020, 11:15, Разное

В начале месяца американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых богатых и знаменитых, то есть миллиардеров — и в него второй год подряд оказалась включена 22-летняя Кайли Дженнер, она же самый молодой миллиардер в истории. Однако муж ее сестры Ким, Канье Уэст в этот круг самых-самых не попал, чем был невероятно огорчен. И огорчился Канье настолько, что даже подал в редакцию Forbes все необходимые отчеты о своей годовой выручке. Те не остались в долгу и выпустили новость на эту тему, озаглавив ее:

Канье Уэст теперь официально миллиардер (и он действительно хочет, чтобы мир знал об этом)

В прошлом году, когда журналисты также составляли свой традиционный список миллиардеров, Канье предоставил на суд репортеров неполный отчет, по которому сумма его доходов не превышала 890 миллионов долларов — а значит, он не мог быть назван миллиардером. Более того, по словам автора статьи, сам Канье неоднократно отказывался предоставить более подробные данные журналу, даже когда они поместили его на обложку в августе 2019 года. В ответ на все запросы рэпер лишь отмахивался:

Я ничего не смыслю в цифрах. Просить меня перевести свой успех в числа — все равно, что спрашивать свою бабушку о точном рецепте вашего любимого пирога.

Канье Уэст на обложке Forbes

Впрочем, после очередного не-попадания в заветный чарт Уэст каким-то образом вспомнил все нужные цифры и таки направил их в редакцию — по новым документам и примерным подсчетам экспертов Forbes годовая выручка музыканта составляет больше одного миллиарда (если точнее, то 1,3 миллиарда). Существенную долю всего профита составляет выручка его бренда одежды Yeezy (140 миллионов долларов с продаж — за один лишь прошлый год). Остальные же доходы распределились так: 17 миллионов наличными, 35 миллионов в акциях, 81 миллион в недвижимости и прочих “предприятиях” и 21 миллион в земельных участках.

Теперь Канье Уст — официальный миллиардер и обогнал состояние Кайли на целых 300 миллионов. Доволен ли этим музыкант? Вновь нет. По сообщениям редакции, он уже успел написать им гневное сообщение:

Должен получиться не миллиард. А 3,3 миллиарда — поскольку в Forbes никто не умеет правильно считать.

По-видимому полноценного реванша музыканту стоит ожидать лишь в следующем году — когда Forbes опубликует свой традиционный список еще раз, уже с нужными Канье цифрами.