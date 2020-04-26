Фаворит Успенской Кбилашвили о романе с наставницей: «Артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека»

26.04.2020, 11:09, Разное

Грузинский исполнитель, экс-участник вокального шоу «Голос» Леван Кбилашвили в одном из недавних интервью прокомментировал слухи о романе с «королевой русского шансона» Любовью Успенской. Певец говорит, что артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека, но подтверждать или опровергать отношения с коллегой он не намерен.

Любовь Успенская заметила Левана Кбилашвили на «Голосе» и тогда говорила об исполнителе как о «золотой рыбке», которую она не намерена выпускать. Вероятно, именно неоднократные восторженные отзывы «королевы шансона» о коллеге и стали причиной появления слухов о возможном романе. При этом грузинский исполнитель говорит, что никогда не понимал, откуда публика берёт подобные предположения, хотя не отрицает частой влюблённости артистов не в личность, а именно в «творческую составляющую» человека. В этом случае, говорит Кбилашвили, понятие «романа» у каждого разное. Для кого-то оно интерпретируется с интимным подтекстом, для других – исключительно в плане творчества.

Фаворит Любови Успенской считает наставницу не только профессионалом своего дела, но и привлекательной, эффектной, потрясающей женщиной. У них сложился хороший творческий тандем, и Кбилашвили готов многому учиться, пользуясь огромным опытом Успенской.