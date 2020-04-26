 

Фаворит Успенской Кбилашвили о романе с наставницей: «Артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека»

26.04.2020, 11:09, Разное

Грузинский исполнитель, экс-участник вокального шоу «Голос» Леван Кбилашвили в одном из недавних интервью прокомментировал слухи о романе с «королевой русского шансона» Любовью Успенской. Певец говорит, что артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека, но подтверждать или опровергать отношения с коллегой он не намерен.
Любовь Успенская заметила Левана Кбилашвили на «Голосе» и тогда говорила об исполнителе как о «золотой рыбке», которую она не намерена выпускать. Вероятно, именно неоднократные восторженные отзывы «королевы шансона» о коллеге и стали причиной появления слухов о возможном романе. При этом грузинский исполнитель говорит, что никогда не понимал, откуда публика берёт подобные предположения, хотя не отрицает частой влюблённости артистов не в личность, а именно в «творческую составляющую» человека. В этом случае, говорит Кбилашвили, понятие «романа» у каждого разное. Для кого-то оно интерпретируется с интимным подтекстом, для других – исключительно в плане творчества.

Фаворит Любови Успенской считает наставницу не только профессионалом своего дела, но и привлекательной, эффектной, потрясающей женщиной. У них сложился хороший творческий тандем, и Кбилашвили готов многому учиться, пользуясь огромным опытом Успенской.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Российский астрофизик сообщил, когда человечество начнет колонизацию Марса

22.04 / Мнение: Сводный каталог информационных ресурсов для публикации материалов 83-го центра ИПСО ВСУ

11.04 / Как отличить коронавирус от простуды, гриппа и сезонной аллергии?

26.03 / Мнение: О налоге на бережливых и каникулах для бездельников

24.04 / В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом

08.04 / По примеру Анджелины Джоли: певица Аланис Морисетт появилась с 7-месячным сыном на провокационной обложке

28.03 / Мнение: Выйдут ли суворовцы на Парад Победы?

16.04 / Мнение: Америка снова сунула ногу в ипотечный капкан

30.03 / В Якутии объявлен режим самоизоляции, а в Ленобласти нельзя ездить между муниципалитетами

16.04 / Апокалипсис сегодня: новый образ Ирины Шейк, как из фильмов про конец света

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска