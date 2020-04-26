В Сети появилось «инсайдерское» фото нового смартфона от Realme с уникальным дизайном

26.04.2020, 11:09, Разное

Первое «инсайдерское» фото будущей новинки от китайского производителя смартфонов Realme обнародовали в Сети. Гаджет на самом деле сложно перепутать с каким-либо другим мобильным аппаратом, ведь он отличается уникальным дизайном.

Судя по изображению, разработчики покрыли заднюю панель смартфона защитным стеклом, под ним просматривается особая текстура. В центре и почти по всей длине имеется вертикальная линия, на ней размещены 3 датчика изображения камеры, справа о которой расположена светодиодная вспышка. Также видна некая надпись, но буквы на фото рассмотреть невозможно. Иных подробностей о новом девайсе, в том числе и информации о дате выхода и стоимости, в Сети на данный момент ещё нет.

Стоит отметить, Realme на сегодняшний день входит в число самых быстро растущих брендов. Почти за 2 года со дня основания компания сумела подняться на седьмую строку в ТОПе наиболее успешных поставщиков мобильных телефонов.