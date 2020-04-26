 

В Сети появилось «инсайдерское» фото нового смартфона от Realme с уникальным дизайном

26.04.2020, 11:09, Разное

Первое «инсайдерское» фото будущей новинки от китайского производителя смартфонов Realme обнародовали в Сети. Гаджет на самом деле сложно перепутать с каким-либо другим мобильным аппаратом, ведь он отличается уникальным дизайном.
Судя по изображению, разработчики покрыли заднюю панель смартфона защитным стеклом, под ним просматривается особая текстура. В центре и почти по всей длине имеется вертикальная линия, на ней размещены 3 датчика изображения камеры, справа о которой расположена светодиодная вспышка. Также видна некая надпись, но буквы на фото рассмотреть невозможно. Иных подробностей о новом девайсе, в том числе и информации о дате выхода и стоимости, в Сети на данный момент ещё нет.

Стоит отметить, Realme на сегодняшний день входит в число самых быстро растущих брендов. Почти за 2 года со дня основания компания сумела подняться на седьмую строку в ТОПе наиболее успешных поставщиков мобильных телефонов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Загадка близнецов Поллок, погибших в ДТП и возродившихся снова у своей же матери

24.04 / Ученые разгадали тайну кровавых жертвоприношений древних цивилизаций

05.04 / В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

06.04 / Рита Ора записалась волонтером в британскую систему здравоохранения: “Меня вдохновила на это мама”

24.04 / Солнечный свет убивает коронавирус: Трамп сделал заявление

13.04 / Мнение: Закрыть лаз

24.04 / Найдены аномалии в ЭКГ у лечащихся от COVID азитромицином и гидроксихлорохином

16.01 / Мнение: Путин будет править вечно…

10.04 / Малкин сдал тест на коронавирус

11.04 / Ученые превратили структуру коронавиуруса в музыку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска