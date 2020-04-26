Личное: Крути жопой, чтобы муж не бил!

26.04.2020, 11:05, Разное

Влад Топалов, муж терпилы с Украины Регины Тодоренко, полностью солидарен с мнением, что женщина «должна крутить жопой», чтобы её не били.

Всех тех, кто не согласен с униженным положением женщин, бывший наркоман (а так бывает?) посылает в комментариях на то, что у него не стоит.

Иными словами, лично мне теперь стало совершенно понятно, что Регина, заявившая о том, а «что ты сделала, чтобы он тебя не бил», была первый раз в жизни совершенно искренна.



Фото: Соцсети

Ну, понятно же, что такие заявления женщина делает не на пустом месте, а теперь вот и пазл сложился, почему Тодоренко так думает.

Однако поговорить сегодня я хотела с вами о лицемерии.

Счастливая инстаграмная семейка Топалова и Тодоренко была красива лишь на картинке. Чуть глубже копнули, оказалась навозная куча, где бывший наркоман орёт жене, чтобы крутила перед ним жопой, а та — просто терпила.

Не напоминают вам эти ребята образцово-показательную семью Джигана-Самойловой, нет?

Моральные уроды, наркоманы, женщины с тёмным прошлым женятся и демонстрируют наивной публике «счастье» — красивую картиночку в Эскортограм.

Простенькие курочки верят в картинку. Ой, надо же, какая красивая и милая пара! И детки у них хорошие, пусть рекламируют памперс — и вот об этом памперсе я и хотела бы с вами сегодня поговорить.

Журнал Glamour — да-да, только не смейтесь, он до сих пор кое-как существует — несколько лет назад назначил Регину Тодоренко женщиной года.

То есть, эти девчата в журнале были настолько глупыми или циничными, что поместили на обложку терпилу.

А вот теперь, как видите, журнал извиняется. Титул сняли, потому что зассали.

Из аккаунта Регины Тодоренко исчезла рекламка сахарного концентрата J7 — производители решили себя не компрометировать.

Но дальше всех пошёл Procter & Gamble — они стали оправдываться и переосмыслять ситуацию.

То есть, сначала в Procter & Gamble выбрали Регину лицом своего подгузника, а теперь, на мой взгляд, стали участниками натурального буллинга.

Богатейший мировой концерн мало того, что повёлся на накрученных ботов в подписках Регины, сделал её амбассадором своей продукции, не удосужившись понять, что она — не лидер мнений, а просто накрутчица, так теперь ещё лишают девку контракта.

Что это — если не буллинг?

В Procter & Gamble не видели бывшего торчка-мужа? Не понимали, что саму Тодоренко никто не знает? Повелись на сетевой обман, где под «счастливой семейкой» оставляли комментарии боты и пара куриц? А теперь вдруг проснулись и кричите, что вы — за права женщин?

Лицемерие. И сахарный концентрат J7, и журнал Glamour, и Procter & Gamble — ребята, вы обосрались!

Обман — это то, что непростительно в бизнесе. Вы использовали лживую картинку счастливой семейки для продвижения какашек в памперсе.

А теперь вы сливаетесь — испугались. Но я вам так скажу — нормальные люди, после такого, не станут покупать ни то, что вы называете соком, ни ваш подгузник, полный вранья.

И да, я повторю, то, что сейчас происходит с Региной, я считаю сетевой травлей. Вчера ещё об этой девке никто не знал, а те пара сотен куриц, что ей восторгались, теперь Регину больше всех травят.

Кто делает Регине Тодоренко больно сегодня? Да именно те, кто вчера платил ей за амбассадорство и восторгался её семейкой!

А как вы расцениваете поведение журнала Glamour, компании Procter & Gamble, производящей Pampers, и кур — вчерашних фанаток семьи Регины, устроивших ей сегодня травлю?