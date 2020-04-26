В Средиземном море были найдены корабли с древними сокровищами

26.04.2020, 10:55, Новости дня

На дне Средиземного моря командой ученых были обнаружены 12 затонувших кораблей, которые заполнены сокровищами.

С помощью дистанционно управляемых аппаратов специалисты смогли сканировать и документировать территорию. На данном этапе ученые продолжают изучать найденные артефакты. По мнению ученых, обнаруженные корабли затонули еще в 1630 году.

Среди уникальных находок особого внимания заслуживает 43-метровый флагман, который способен перевозить до тысячи тонн груза, а на своей палубе размещать два обычных судна того времени. Кроме этого, учеными были обнаружены драгоценности из 14 различных культур и уникальные сокровища. Среди найденных ценностей: китайский фарфор, индийский перец, а также итальянская керамика.