Выдвинута теория пропажи кораблей в Бермудском треугольнике

26.04.2020, 10:55, Новости дня

Территория Бермудского треугольника охватывает район Атлантического океана, где произошло таинственное исчезновение воздушных и морских судов. Этот район является треугольником, а точками его вершины – Пуэрто-Рико, Бермудские острова и Майами.

В течение ХХ века в этом месте без вести пропало большое количество судов. Ученые предполагают, что это может быть связано с выбросами метана. По мнению специалистов, в воде образуются наполненные метаном пузыри с очень низкой плотностью. По этой причине, корабли не могут держаться на поверхности и тонут. Также эксперты предполагают, что в этом месте существует специфический звук, оказывающий на людей влияние, вызывающий у них панику и галлюцинации.

Последней теорией, которая была выдвинута учеными, считается теория «блуждающих волн». Согласно этой теории, одиночные волны 20-30 метров в высоту неожиданно возникают возле Бермудского треугольника и становятся причиной крушения судна.