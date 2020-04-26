Мнение: Максим Леонидов задержан: не смог пройти мимо – любопытство

26.04.2020, 10:54, Разное

История задержанного и оштрафованного в Шуваловском парке за нарушение самоизоляции музыканта Максима Леонидова мне напомнила другую, со мной, – довольно смешную. Леонидов рассказывает: “Я гулял с женой и собакой в парке, где ничего не оцеплено. И увидел полицейскую машину. В принципе, я мог бы пойти по другой тропинке, но мне стало интересно, и я пошел посмотреть, что полиция делает”.

В Санкт-Петербурге действует постановление о том, что прогулки в компании с женами и собаками по паркам караются штрафом – 4000 рублей на первый раз. И вот из-за своего любопытства Максима взяли. “Подходите, конечно, а вы что тут делаете?!” “Гуляем мы вот”. “Ага, отлично, садитесь в машину, проедем в отделение и протокольчик оформим”.

И вот шел я как-то раз по Москве к дому на Каширском шоссе. А на моем этаже жил сосед, любитель поддать. Иногда сильно. Но в тот раз он был даже не очень поддат. Слегка навеселе. И его милиция (тогда еще милиция) забирала в машину – у них был тогда план по числу задержанных алкоголиков, их нужно было ровно такое-то число в день, а лучше – больше, сдать в медвытрезвитель и оформить. Они называли систему “палочной”, конечно, но работали ради палок на совесть. Сосед у них числился 139-м, они по головам задержанных считали.

– Так, – слышу, – 139-й, в кузов лезь!

По приезду в вытрезвитель, большинство сразу оформляли, и отпускали. С квитанцией – 83 рубля – за то, что ты был пьяным на улице, иди оплачивай в Сберкассу (тоже, по-моему, еще Сбербанка не было). И вот я тоже любопытный, как Леонидов, (студент-филолог и ИТ-шник) подхожу поближе: “Мужики, ему тут до дома меньше ста метров. Вон наш дом. Давайте я его доведу. У него мама старенькая. “Да? А ты кто?” “Я – сосед его, студент”. “Ну-ка подойди поближе студент”. Я подхожу, ничего не подозревая. Меня хватают и пихают в машину.

– Запиши, – кричит сержант водителю, – сто сороковой, и закрывай кузов, повезли уже.

Привезли, выгрузили. Я им объясняю, что вообще трезвый, как стекло, ничего не пил, им неважно. Там сидит доктор, полицейские с каменными лицами, “давай паспорт”, выписывают мне 83 рубля штрафа и выводят на улицу где-то на Нахимовском проспекте. “Тут недалеко Сбербанк, надо штраф оплатить и гуляй”.

Я приехал к дому, пребывая в такой ярости, что меня аж трясло. Думал, что надо засудить этих полицейских. Позвонил своим приятелям тоже из милиции, Коле, Лехе, Паше из ФСБ. Все сказали одно и то же: “Ну а чего ты лез, Андрей?! Мужики же работают. Ты их тоже пойми, у них – план”. Им наплевать, по сути, трезвый ты студент Егоров или заслуженный музыкант Леонидов с женой и болонкой, им нужно оформить определенное количество протоколов в день. Я надеюсь, у них в Санкт-Петербурге нет сейчас дебильной палочной системы?! Не хотелось бы плохо думать о нынешних правоохранителях, после реформы и чистки рядов, что они опять взялись за старое.

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